Non c'è pace per Barak: l'ex viola perde il posto da titolare e si infortuna in amichevole

Non trova pace Antonin Barak, con il ceco ex Fiorentina già salito sotto le luci della ribalta per il suo errore dal dischetto contro il Monza lo scorso settembre.

Lo stop del ceco

Lo riporta Il Secolo XIX: Barak avrebbe accusato un fastidio che non gli ha permesso di terminare l'amichevole interna tra Prima Squadra dei blucerchiati e la Under 20. Il giocatore si sottoporrà agli esami di rito domani, per conoscere l'entità dell'infortunio.

Non un buon inizio

Ulteriore tegola che si abbatte sul ceco, a corredo di un inizio di stagione già di per sé non brillante, con la sua Sampdoria arenata al 17simo posto.