In fila per comprare dei biglietti... mai usciti: la surreale organizzazione della vendita dei tagliandi di Fiorentina-Bologna colpisce i tifosi ospiti

Il caso biglietti di Fiorentina-Bologna è un qualcosa di surreale. Già dover comprare un tagliando senza sapere data e orario della partita, dovendosi adattare all'imprevedibilità della decisione della Lega Serie A nel bel mezzo di una settimana, ha del paradossale. Ma quanto successo ai tifosi del Bologna, se possibile, è ancora peggio.

La ricostruzione

Il 1° gennaio, sul proprio sito ufficiale, il Bologna annuncia che la vendita dei biglietti per il settore ospiti del ‘Franchi’, in occasione della gara di Coppa Italia, aprirà il 3 gennaio alle ore 12. Tanti, dunque, i tifosi rossoblù pronti ad acquistare online o davanti ai punti vendita, questa mattina.

Peccato che questi tagliandi non siano mai stati messi a disposizione. Soltanto dopo il danno per i tifosi, il sito si è corretto affermando che i biglietti per il settore ospiti usciranno solo una volta comunicati data e orario ufficiale.

Qui sotto, nel post Instagram di Davide Lolli (tifoso bolognese), la segnalazione del disagio e soprattutto il comunicato del Bologna: