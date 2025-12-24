"De Gea? Lontano dal suo picco fisico, ci si domanda quanto a lungo manterrà il livello. E in caso di retrocessione..."

Fresco di fascia da capitano, David De Gea è pronto a riprendersi in mano le redini della difesa della Fiorentina. Tuttavia, come riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata.

Non più al top

Come si legge sul portale del sito, i dubbi ricadono sul suo contratto, che scadrà nel 2027: il portierone spagnolo, ormai 35enne, è “lontano dal suo picco fisico” e “ci si domanda per quanto tempo sarà capace di mantenere il livello per essere titolare in una lega super competitiva”. I dati parlano chiaro: “Il colabrodo che è la difesa della Fiorentina non aiuta De Gea, ma l'estremo difensore spagnolo non sembra più lui”.

Uno stipendio pesante

Quindi, AS annuncia con fermezza: “Il principale problema di De Gea è lo stipendio: supera i cinque milioni di euro a stagione, pagato solo meno di Kean. Uno status difficile da mantenere: la salvezza della Fiorentina sarà strettamente collegata al futuro di De Gea”. Con la Viola tutt'altro che sicura della sua permanenza in Serie A, quindi, occhio all'ex Atletico Madrid.