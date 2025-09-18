Oltre a Kean e Gudmundsson anche Kospo torna ad allenarsi: il bosniaco continua il suo percorso di crescita sotto gli occhi di Galloppa - FOTO

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della delicata sfida casalinga di domenica contro il Como di Cesc Fabregas, e questa mattina ha svolto la quotidiana sessione di allenamento al Viola Park. Oltre al ritorno di Moise Kean, che ha smaltito lo stato febbrile che lo aveva tenuto ai box nella giornata di ieri, e a quello di Albert Gudmundsson dopo la botta ricevuta in nazionale, c'è da sottolineare la presenza di un calciatore che finora però non è mai stato neanche convocato da Stefano Pioli.

Kospo continua il suo percorso di crescita con la Prima squadra

Stiamo parlando del centrale bosniaco Eman Kospo. Arrivato dal Barcellona in estate il ragazzo ha ben impressionato durante il ritiro di inizio stagione, tanto che lo stesso Pioli ha scelto di portarlo con se anche durante la tournée in Inghilterra. Da quando si fa sul serio però il ragazzo non è mai stato chiamato con i grandi, sia in campionato che in Conference League, al contrario è stato spesso impegnato con la Primavera viola di Daniele Galloppa.

Il bosniaco si allena con i grandi, sotto gli occhi di Galloppa

Il classe 2007 continua quindi il suo periodo di inserimento nel calcio italiano, restando però sempre in contatto con la prima squadra. E questo oggi Kospo, tramite i propri canali social, ha voluto pubblicare uno scatto che forse rende molto bene la sua attuale situazione: il ragazzo, impegnato in una partitella con la Prima squadra, è osservato da Galloppa, presente con lo staff di Pioli a bordocampo. La sensazione è che la Fiorentina punti molto su di lui, soprattutto in vista del futuro, tanto da curare ogni aspetto della sua crescita.

Questa l'immagine pubblicata da Kospo su Instagram: