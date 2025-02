Valcareggi e il retroscena sulla trattativa Napoli-Comuzzo: "Se vuoi un Rolex non puoi pretendere di pagarlo a rate"

Questo pomeriggio Furio Valcareggi, agente procuratore dell'ex esterno del Napoli Alessio Zerbin, ha avuto modo di analizzare la sua cessione al Venezia, oltre che di raccontare un clamoroso retroscena della trattativa per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole a Radio Capri:

“La trattativa tra Napoli e Venezia è stata un po' lunga perchè il club azzurro fa in tre giorni quello che normalmente chiunque fa in due ore, al momento della definizione di alcuni dettagli va sempre cosi. Ma devo dire che Giovanni Manna è stato fantastico e gentile con noi”.

“Comuzzo-Napoli? Se vuoi comprare un Rolex Non puoi comprarlo a rate”

Due parole anche sulla trattativa Napoli-Comuzzo: “Se vuoi comprare un Rolex non puoi pretendere di pagarlo a rate. Da quello che so io l'affare con la Fiorentina è sfumato per la volontà del Napoli di pagare la cifra pattuita in maniera dilazionata…".