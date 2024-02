L'iniziativa della Curva Fiesole: "A Empoli, tutti in treno!". Prossimo weekend, la trasferta in Provincia

Frosinone, Bologna, Empoli. Non fosse che la squadra di Thiago Motta sta disputando un campionato pazzesco, questo sarebbe un filotto abbordabile per recuperare punti in campionato. La Fiorentina è chiamata a vincere domani per arrivare in Emilia più serena (si giocherà il recupero mercoledì alle 19).

Domenica 18, invece, i Viola di Italiano scenderanno al Castellani per sfidare l'Empoli di Nicola, che ci arriverà dalla vittoria sul campo della Salernitana. Per l'occasione, la Curva Fiesole ha imbastito l'iniziativa “Tutti a Empoli in treno!” esortando l'utilizzo del mezzo locomotivo per raggiungere la Provincia di Firenze. Per essere precisi, si tratta del treno regionale numero 18291 che partirà da Santa Maria Novella alle 12:16 e arriverà a Empoli alle 12:52 (la gara è alle 15:00). A seguire la proposta della Curva: