Il tecnico Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN prima di Napoli-Fiorentina parlando delle belle parole del nuovo presidente viola Joseph Commisso e di Catherine Commisso: "Ne approfitto per ringraziarli per le belle parole di stima verso i miei confronti, ma soprattutto per il grande sacrificio che hanno fatto oggi per essere vicino a noi nonostante la grande scomparsa sia come figlio che come la moglie. E' stato un gesto d'amore verso questa città e soprattutto un gesto d'amore verso la voglia di continuare a fare bene. Adesso la responsabilità è da parte mia ancora di più così come da parte del gruppo dei giocatori per il traguardo importantissimo che dobbiamo raggiungere in una stagione difficile".

Su Kean

Poi prosegue: "Su Moise Kean è stata una gestione fatta bene. Abbiamo recuperato un giocatore molto importante per questa partita. Da adesso in poi speriamo di averlo fino alla fine, senza nessun problema perchè sappiamo quello che ha dimostrato per per la Fiorentina e quanto sia importante per raggiungere la salvezza. C'è da dire che Piccoli l'ha sostituito bene, ha fatto anche gol in Coppa Italia, un gol da attaccante vero".

Sul centrocampo

E ha aggiunto: "Sicuramente il centrocampo è più strutturato. Sicuramente dobbiamo avere equilibrio. Dobbiamo però essere bravi anche a trovare l'equilibrio giusto. Questo è il passo più importante che dobbiamo fare, perché abbiamo dimostrato di essere ancora un po' indietro, soprattutto quando facciamo le partite colle piccole. Dobbiamo trovare l'equilibrio quando si attacca e quando si difende".