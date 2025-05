Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai media alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis: “Per chi come me ha già fatto due Conference oltre a questa c'è una motivazione in più, ma tutto passa dalla partita di domani. Siamo in svantaggio, ma crediamo nella rimonta e ci giocheremo la vita insieme alla nostra gente. Abbiamo visto che lo stadio è sold out e questo per noi è motivo di grande orgoglio, cercheremo di portare la Fiorentina in finale per avere stavolta un epilogo diverso".

Poi ha aggiunto: “Ieri l'Inter ha fatto una partita di grande generosità, mi ha colpito la voglia di non mollare quando ormai sembrava tutto perso. Domani sarà una partita in cui l'approccio sarà fondamentale, ma poi dobbiamo gestirla nell'arco dei novanta minuti se non dei centoventi. Conterà ogni zona di campo, non solo in mezzo, e alla fine i dettagli faranno la differenza. All'andata abbiamo sbagliato qualche scelta in zona offensiva, domani cercheremo di fare meglio. Abbiamo studiato il Betis in tutto e per tutto, adesso dipende solo da noi”.

Sul percorso: “Questa stagione è stata travagliata, ci sono stati degli episodi calcistici e no che potevano disunirci, ma questo non è successo anzi ci hanno fortificato ancora di più. Domani dovremo partire da qui, pensare a tutto quello che abbiamo fatto per regalare a noi e a Firenze il migliore degli epiloghi”.

Sulla fascia: “Il capitano di questa squadra è Ranieri, ma indossarla in sua assenza è stato per me motivo di grande orgoglio”.

Sul rinnovo di Palladino: “Siamo felici, significa che lui ha fatto qualcosa di importante per noi e viceversa. Gli faccio i complimenti, sarà un piacere per noi continuare a lavorare insieme a lui”.