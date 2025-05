L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai media del rinnovo appena arrivato: "Il rinnovo è stato una sorpresa anche per me, me l'ha comunicato il presidente Commisso mezz'ora fa. E' un motivo di grande orgoglio per me, ho sentito la fiducia del presidente che mi è sempre stato vicino con la sua famiglia. Ringrazio anche Ferrari, Pradè e Goretti, con i quali abbiamo fatto finora un grande percorso. Questo rinnovo è uno stimolo a fare sempre meglio e portare la Fiorentina più in alto possibile. Quella di domani è una partita importantissima, insieme ai nostri tifosi daremo tutto per portare la Fiorentina in finale".

Poi ha aggiunto: “All'andata abbiamo fatto un'ottima partita in uno stadio difficile. Dobbiamo e possiamo fare meglio tecnicamente, giovedì scorso abbiamo sbagliato delle cose che di solito non sbagliamo. La squadra però è carica, sta bene e sono sicuro che domani avremo un'arma in più che sono i nostri tifosi. Voglio vedere nei miei calciatori la stessa grinta che ha avuto ieri l'Inter, quello spirito battagliero dal primo all'ultimo secondo".

Sull'atteggiamento: “Dovremo partire forte e far capire subito agli avversari che vogliamo dare un'impronta alla partita. Quel fuoco che abbiamo dentro domani dovremo metterlo tutto in campo, ma al tempo stesso con la testa perché i dettagli saranno determinanti”.