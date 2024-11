Le nostre PAGELLE: Habemus centravanti, è Kean show al Franchi. L'intensità di Beltran e Gosens, Comuzzo è una garanzia

De Gea 7: Buona smanacciata sul traversone insidioso di Lazovic, si deve arrendere al fantastico tiro di Serdar, poi è quasi inoperoso ad eccezione di un paio di uscite. Quasi allo scadere anzichè perdere tempo alza la testa e disegna un altro rinvio incredibile per Kean, che poi trasforma in oro

Dodô 6.5: Oggi tanta corsa più in difesa che in attacco, ma sembra essere tornato il motorino che serve come il pane alla Fiorentina

Comuzzo 7: Impressiona anche il modo in cui costruisce il gioco, oltre all'abnegazione difensiva e alla magistrale concentrazione per tutto l'arco della gara. Non sbaglia niente

Ranieri 6.5: Ruvido ed efficace negli interventi, effettua subito un paio di chiusure di sostanza, tra le quali quella da cui scaturisce il vantaggio della Fiorentina. Interventi perfetti, non si perde in chiacchiere ma ci mette tanta concretezza

Gosens 6.5: Consueta garanzia a sinistra, quando ne ha l'occasione prova anche a spingere con maggiore frequenza. Calciatore di livello assoluto

Adli 6: Alterna buone idee a scelte più cervellotiche, quando deve ripiegare si vede che non è al meglio ed in generale la copertura non è il cavallo di battaglia del francese. Disegna un bel corner sul quale Kean segna un gol pazzesco, poi cresce d'intensità fino al cambio, dopo un primo tempo non brillante. 77' Richardson 6: Ingresso positivo, sporca vari palloni e ci mette corsa e impegno

Bove 6.5: Perde un brutto pallone permettendo la ripartenza dell’Hellas, poi Serdar infila quasi l’incrocio dei pali della porta viola. Col passare dei minuti però cresce, e nella ripresa è utilissimo in ogni zona del campo. 87' Mandragora SV

Colpani 5.5 Punizione insidiosa che trova pronto Montipó, ma si accende troppo poco nel primo tempo, considerata la qualità tecnica di cui dispone. Pronti via nel secondo tempo va vicino al gol con un bell’assolo chiuso da un mancino che esce di poco, poi spreca una ghiotta opportunità sul bell'assist di Kean

Beltran 6.5: Perfetti i tempi e le misure dell’assist dell’1-0 a Kean, si abbassa a giocare il pallone con qualità ma corre tanto all'indietro anche per dare manforte in fase di non possesso, offrendo un contributo prezioso. Ci prova anche da fuori, ma Montipò c'è. 77' Kouame 6: Entra bene in gara offrendo un pallone eccellente a Kean, aiuta la squadra nel finale

Sottil 6: Il tempismo e la concretezza nelle scelte non sono il suo forte, anche se almeno appare gagliardo nelle intenzioni. Fa ammonire Coppola muovendosi bene in una ripartenza viola e nel finale di primo tempo mette al centro un pallone pericolosissimo sul quale il Verona riesce a salvarsi in virtù del fuorigioco di Colpani e di un grande intervento difensivo. Bella accelerazione nella ripresa e giallo anche per Serdar, che in qualche modo deve abbatterlo e gli si aggrappa addosso, altre buone giocate anche se poteva fare meglio dopo la respinta di Montipò su Colpani

Kean 9: Scatta, resiste al contatto con Magnani e spara in rete alla prima occasione avuta. Gestisce bene il pallone anche più lontano dalla porta quando coinvolto nella manovra, poi segna un gol incredibile con un colpo quasi di taekwondo nella ripresa. Fallisce una chance importante, ma poco importa, perchè poi il centravanti viola fa tripletta con un contropiede magistrale, bruciando il marcatore e incrociando alla perfezione. Habemus centravanti

Palladino 8: La Fiorentina gira, subisce pochissimo e crea parecchio, merito di un centravanti in stato di grazia e dell'aiuto di Beltran, che sta ritrovando il giusto smalto. Altra vittoria, sono 6 di fila in campionato, applausi meritatissimi