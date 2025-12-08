C'era anche Massimo Orlando nella Fiorentina che al termine della stagione 1992/93 retrocesse in Serie B. L'ex calciatore viola è molto duro nella sua analisi sulla squadra attuale.

“Ranieri? Gli toglierei la fascia”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Orlando ha detto: “Non mi è piaciuto Luca Ranieri che al momento della sostituzione non ha dato la mano a Vanoli. lo gli leverei immediatamente pure la fascia. E intervenga la società con lui e altri perché serve il pugno duro e multe, sennò ognuno fa quello che vuole”.

“Perderebbe anche da una squadra di D”

Inoltre: “Ho veramente paura per la retrocessione perché ora possono perdere da chiunque, anche da una formazione di Serie D. Prendono sempre gol da palla inattiva e fanno gli identici errori. Non c'è un'idea di gioco, non ci sono due passaggi di fila. Se il club avesse coraggio, potrebbe anche mettere dentro i giovani, che danno un'identità, e tenere fuori i leader”.