Orlando: "Ranieri brutto gesto, roba da togliergli immediatamente la fascia. La Fiorentina perderebbe anche da una squadra di D, se il club avesse coraggio..."
C'era anche Massimo Orlando nella Fiorentina che al termine della stagione 1992/93 retrocesse in Serie B. L'ex calciatore viola è molto duro nella sua analisi sulla squadra attuale.
“Ranieri? Gli toglierei la fascia”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Orlando ha detto: “Non mi è piaciuto Luca Ranieri che al momento della sostituzione non ha dato la mano a Vanoli. lo gli leverei immediatamente pure la fascia. E intervenga la società con lui e altri perché serve il pugno duro e multe, sennò ognuno fa quello che vuole”.
“Perderebbe anche da una squadra di D”
Inoltre: “Ho veramente paura per la retrocessione perché ora possono perdere da chiunque, anche da una formazione di Serie D. Prendono sempre gol da palla inattiva e fanno gli identici errori. Non c'è un'idea di gioco, non ci sono due passaggi di fila. Se il club avesse coraggio, potrebbe anche mettere dentro i giovani, che danno un'identità, e tenere fuori i leader”.