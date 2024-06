Telenovela finita, Luis Alberto lascia definitivamente la Lazio. Lotito vende ancora in Medio Oriente

E' stato corteggiato tanto dalla Fiorentina, ma Luis Alberto alla fine lascerà la Lazio per un'altra destinazione. Il centrocampista spagnolo - come riportato da Matteo Moretto di Relevo - si appresta a intraprendere una nuova avventura in Qatar.

Lotito vende ancora in Arabia

L'Al Duhail, club importante del calcio qatariota, sta per completare il trasferimento definitivo del centrocampista per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, leggermente inferiore alla richiesta iniziale del presidente Lotito.

Alla fine, Luis Alberto non verrà a Firenze

Nei prossimi giorni, verranno scambiati i documenti ufficiali tra la Lazio e l'Al Duhail per ratificare la transazione. Dopo otto stagioni con la maglia biancoceleste, Luis Alberto si prepara a dire addio alla Capitale e anche all'Italia. Non ci sarà dunque il Viola nel futuro dello spagnolo.