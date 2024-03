Corriere Fiorentino: Barak, Sottil e gli altri, l'ultima prova d'appello

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, c'è questo titolo grande sulla Fiorentina: "Si può dare di più". Ovvero: "La media punti scende così l'Europa per i viola sarebbe a rischio Italiano cerca una scintilla in un mese decisivo per la stagione".

Pagina 2

L'analisi: "La scintilla che manca". Sottotitolo: "I viola faticano ad accendersi e dare continuità, la media punti va alzata per non perdere l'Europa. In trasferta solo quattro vittorie".

Pagina 3

Qui leggiamo: "Barak, Sottil e gli altri: l'ultima prova d'appello in un mese spartiacque". Sottotitolo: "Da qui al 7 aprile solo partite decisive e il turnover sarà necessario". In taglio basso il commento: "Ma il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?".