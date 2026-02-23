Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha rilasciato una lunga intervista a Il Tirreno, concentrandosi soprattutto sull'imminente derby toscano fra Fiorentina e Pisa e sulla rivalità storica fra le due città.

Le tifoserie

"Questo derby racchiude tante cose - ha detto Valcareggi - Prima di tutto una rivalità storica. Noi viola siamo meno "cattivi", nei loro confronti. I pisani invece sono più agguerriti contro di noi, in ogni partita, in ogni campionato che abbiamo disputato, ci hanno sempre dedicato minuti e minuti di cori contro. Vivono in una città stupenda come Pisa, non avrebbero motivo di essere gelosi di Firenze. Dovrebbe esserci più toscanità, più fratellanza. Però nel calcio queste cose restano un'illusione. Quando si gioca, ognuno difende la propria bandiera"

Il folklore e la partita

Valcareggi ha poi continuato la sua riflessione sulle differenze fra le due città e le due tifoserie: “Senza sfottò nel calcio togli tutto. Noi fiorentini siamo più ironici, loro più diretti, più duri. Fa parte del folklore. Certo, oggi la classifica rende tutto ancora più teso, siamo entrambe nei fondacci, ed è una cosa imprevista soprattutto per la Fiorentina”.