Tre colpi in canna per la Fiorentina. Tra priorità, necessità e operazioni in stand-by, ecco dove sarà rinforzata la rosa

Il Corriere Fiorentino fa il punto della situazione sul mercato della Fiorentina. La priorità della società viola al momento è quella di trovare un esterno d'attacco, che sarà il secondo (terzo se contiamo Valentini) colpo invernale.

Ma le mosse in entrata di Goretti e Pradé non finiranno qui. Dopo il rinforzo offensivo si discuterà di un eventuale altro rinforzo per il centrocampo, prima di pensare sicuramente anche a un altro centrale difensivo. La stessa operazione col Monza per Pablo Marì per esempio, nonostante col giocatore sia stato da tempo trovato un accordo, è stata momentaneamente messa in stand by.