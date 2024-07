La Nazione: Prove tecniche per evitare un caso

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: "Ora al centro c'è Pongracic".

Pagina 4

Il mercato domina le cronache: “Firenze abbraccia subito Pongracic Oggi in città il difensore croato Trequartista: si torna su Colpani E per la mediana c’è Cardoso”. Sottotitolo: “Tutto fatto con il Lecce per il dopo Milenkovic. Accordo da 15 milioni. Al giocatore cinque anni di contratto Il Monza apre alla cessione del suo gioiello con la formula di Di Gregorio. Gabigol? Tas e squalifica ’pesano’”. E poi c'è: “Manchester, Amrabat e il rinnovo Prove tecniche per evitare un caso”.

Pagina 5

Si cambia argomento: “Quelli che... ci proveranno Ikoné, Kouame, Lucchesi Tutti all’esame di Palladino”. Sottotitolo: "Viaggio fra i giocatori che devono sfruttare l’estate per riscrivere il loro futuro E anche Comuzzo è pronto (e vuole) giocarsi una chance. Che non sia il mercato". In taglio basso infine: "C'è Frey, che sorpresa "Punto su Terracciano". Nzola? Non è in gruppo".