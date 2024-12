Cristiano Biraghi è destinato a lasciare la Fiorentina a gennaio. Prende piede l'ipotesi di uno scambio con il Napoli, con Michael Folorunsho eventualmente in viola, ma è ancora tutto da definire. Lo esplicita Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha parlato della situazione all'emittente: “Non sappiamo se c'è qualcosa di corposo. Sicuramente è ancora presto per dirlo, Giuffredi ha incontrato Manna (ds Napoli, ndr) ma c'è stato solo un pour parler”.

“Biraghi-Folorunsho, lo scambio per ora è solo un'ipotesi”

E aggiunge: “Mi sembra chiaro che Biraghi andrà via dalla Fiorentina, lo ha ribadito lo stesso Palladino ieri. Ma non è detto che ci siano i presupposti per venire a Napoli, così come Folorunsho alla Fiorentina è un punto interrogativo ancora da capire”.