Pesantissimo successo del Lecce, che torna al successo dopo 3 mesi, battendo tra le mura amiche del Via del Mare per 2-1 il Frosinone, scavalcandolo in classifica. Una vittoria importantissima per la squadra di D'Aversa, che si porta a ben 8 punti di distacco dalla zona retrocessione.

Dopo la rete di Piccoli in apertura di primo tempo, complice un pasticcio in impostazione e poi sul tiro dell'attaccante del portiere ospite Turati, il Frosinone aveva raggiunto il pari grazie al rigore di Kaio Jorge. Nel finale di gara è però l'albanese Ramadani a regalare i 3 punti ai salentini con un tiro da fuori, sporcato da una deviazione. Sconfitta per il Frosinone dell'ex viola Lirola che resta però in una zona di classifica piuttosto tranquilla in chiave salvezza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 38, Juventus 37, Milan 29, Bologna 25, Roma 25, Fiorentina 24, Napoli 24, Atalanta 23, Lazio 21, Monza 21, Torino 20, Lecce 20, Frosinone 19, Genoa 16, Sassuolo 15, Cagliari 13, Udinese 12, Empoli 12, Verona 11, Salernitana 8.