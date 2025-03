L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno del match di domani contro il Panathinaikos. Questo il pensiero dell'ex bomber viola: "Arrivano due partite in cui ci si giocherà l'ambizione della società, in quella di domani, e l'orgoglio della città in quella di domenica. Serve che la Fiorentina parta forte, anche per zittire i malumori. Anche perché credo che ai viola non manchi la qualità, ma la cattiveria.

Serve approcciare bene la gara e che tutti diano il 200%. Ora serve che si senta l'attaccamento alla maglia. A volte sembra che i giocatori siano indifferenti. Questa Fiorentina non mi ha convinto nemmeno nel filotto delle otto vittorie di fila, non ha mai dato l'impressione di essere una squadra fenomenale. La differenza l'hanno sempre fatta portiere e attaccante. Manca uno in mezzo che sappia fare gioco e spingere. Io farei un 3-4-3 con Beltran e Gud a supporto di Kean, con Fagioli in mezzo che ha dato l'impressione di poter fare la giocata decisiva. Il portiere? Se Palladino è un uomo di parola fa giocare Terracciano. Se lui è il portiere di coppa gioca lui. Anche perché sennò rischi di perderlo".