Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson lo scatenato, ma Firenze trema
Con la pausa nazionali in corso, il Corriere dello Sport si focalizza sugli appuntamenti in programma oggi. Per trovare un po' di Fiorentina, bisogna arrivare a pagina 14, dove viene fatto il punto sulla Nazionale di Gennaro Gattuso.
Kean Azzurro
Il grande protagonista dell'attacco dell'Italia, Moise Kean, tornerà in campo contro Israele ancora in coppia con Retegui. Il bomber della Fiorentina lavorerà in un duo come successo anche a Torino con Piccoli.
Gud e Faz
A pagina 29 invece si parla del problema di Gudmundsson. "Gud lo scatenato, ma Firenze trema", il titolo del quotidiano. La punta islandese farà rientro a Firenze nella giornata di domani, tuttavia non destano particolari preoccupazioni le sue condizioni. Inoltre, in basso si può leggere un focus su Fazzini.