Dalle Mura pronto a lasciare il Viola Park. Soluzione olandese per Amatucci?

Amatucci può trasferirsi all'estero

Ormai da settimane diversi club hanno avanzato richieste alla Fiorentina per il giovane centrocampista Lorenzo Amatucci. Il classe 2004, già da tempo nel giro della prima squadra viola con anche qualche apparizione tra Serie A ed Europa, ha diverse proposte dalla Serie B, come Pisa e Catanzaro ma non solo. Nelle ultime ore si è fatta sotto anche un'altra pretendente per il prodotto del vivaio viola: si tratta del Fortuna Sittard, club olandese che gioca in Eredivisie. Gli olandesi avrebbero chiesto Amatucci in prestito.

Ritorno in campo per Dalle Mura

Altro giovane in uscita è il difensore centrale mancino Christian Dalle Mura, che ha diverse richieste in Serie B. Il 2002 versiliese è rimasto senza squadra dopo l'esperienza alla Spal e ora cerca una collocazione in queste ore finali del mercato di riparazione.