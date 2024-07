Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi a Sky ha parlato delle sensazioni di questa fase di ritiro:

"Anche noi come tante altre squadre abbiamo subito grandi cambiamenti a partire dall'allenatore. Il mister penso sia intanto una persona molto valida, e questa è la base per poter lavorare bene, e anche come allenatore sta dimostrando di essere molto preparato nonostante l'età. Vive di calcio, si vede che lo mastica e che lo fa con grande passione. Abbiamo avuto per tre anni Italiano e con Palladino abbiamo iniziato questo nuovo percorso; tante cose sono cambiate a livello tattico, ci stiamo abituando e dobbiamo cercare di capire il più presto possibile le richieste dell'allenatore.

Cambio modulo? Passare da una difesa a 4 a una a 3 è totalmente diverso. È normale che i principi fondamentali del calcio rimangono gli stessi, ma nel mio caso c'è bisogno di adattamento e di un periodo in cui vanno migliorate alcune cose. Stiamo lavorando molto bene. Non so quale sarà il mio ruolo, io mi metto a disposizione del mister e dei compagni e devo essere l'esempio, quindi dove mi mettono gioco e do il mio massimo.

Il mercato? La società e il direttore sanno cosa devono fare, hanno sempre tirato in piedi una squadra molto importante. Noi dobbiamo solo lavorare e cercare di continuare giorno dopo giorno per essere pronti nelle partite che contano".