Corriere Fiorentino: L’amarezza di Commisso e quei 110 milioni che ballano

Tra stadio e campo, troviamo due pagine dedicate alla Fiorentina stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 5

Si apre con: “Centenario senza Fiesole, ora in forse l’impegno viola”. Sottotitolo: “La curva doveva essere pronta nel 2026, ma lo sarà solo a inizio 2027 La Fiorentina festeggerà un secolo nello stadio a metà. L’ira dei tifosi”. In taglio basso: “Cosa stanno combinando? L’amarezza di Commisso e quei 110 milioni che ballano”.

Pagina 9

Sulla Conference: “Missione d’Austria”. Sottotitolo: “Viola a Vienna per ritrovare autostima, Kean e Gosens out. Pioli: “Siamo molto compatti, ma ora ci servono i risultati”. In taglio basso infine: “Youth League, all’esordio i viola vanno k.o.: 1-4”. Sottotitolo: “A Varsavia la storica prima volta nella Champions giovanile, il ritorno a novembre”.