Cataldi pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo. E il rientro dell'ex Lazio porterà a un effetto domino viola

A Como tornerà Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina rimasto fuori nelle ultime partite prima della sosta per un problema fisico. Nella trasferta comasca l'ex Lazio è pronto a riprendersi da titolare le chiavi del centrocampo viola, con il suo rientro che creerà un vero e proprio effetto domino tra le fila gigliate.

Come sottolinea La Nazione, Bove potrà tornare così ad agire sulla trequarti spostato in avanti, con Adli che tornerà a fare coppia con Cataldi in mediana. Il rientro del centrocampista viola è fondamentale anche vista l'assenza di Richardson, che dopo la lesione muscolare subita alla gamba destra potrebbe rientrare a fine dicembre/inizio gennaio.