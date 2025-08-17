Il The Sun sgancia la bomba: "Lo United rivuole De Gea". Ma la Fiorentina ha risposto subito

Questa mattina il noto tabloid britannico The Sun ha lanciato un'indiscrezione che ha dell'assurdo. Secondo il media britannico, infatti, il Manchester United starebbe provando a convincere David De Gea a tornare all'Old Trafford.

L'indiscrezione lanciata dal The Sun

Nel contratto di De Gea - si legge sempre su The Sun - ci sarebbe una clausola che gli permette di andarsene per una cifra relativamente bassa, mentre i Red Devils starebbero facendo diverse telefonate di circostanza. De Gea aveva parlato così sui social dopo il suo ritorno all'Old Trafford: "Un momento magico per me e la mia famiglia tornare qua, la mia casa. Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziarvi per l'accoglienza, per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Ai tifosi che non hanno mai smesso di starmi accanto durante tutta la mia permanenza in questo club. Le nostre strade potrebbero incrociarsi di nuovo".

“David resta a Firenze”

Tuttavia, il club viola ha prontamente smentito la notizia lanciata da The Sun. Recentemente, il portiere spagnolo ha firmato il prolungamento di contratto con la Fiorentina fino al 2028. “Il giocatore resta a Firenze”, fanno sapere dagli ambienti vicino alla Fiorentina.