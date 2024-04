Come procede il prestito di Pierozzi? Dal rigore procurato contro il Sassuolo alle difficoltà di una squadra quasi-andata

Non sta andando certo benissimo, per quanto riguarda i risultati di tutta la squadra, il prestito di Niccolò Pierozzi alla Salernitana. Il terzino destro di proprietà della Fiorentina, impiegato dal primo minuto contro il Sassuolo, è finito nell'elenco degli ammoniti per la seconda gara di fila, nonostante abbia portato a casa circa 85 minuti di buona fattura.

La prestazione di Pierozzi contro il Sassuolo

Pierozzi era partito anche bene, provando a farsi vedere in attacco. Un suo cross ha creato l'unico pericolo dei granata del primo tempo poi però fa tanta fatica a contenere Laurientè. Ha il merito di procurarsi il calcio di rigore, poi trasformato da Candrerva. Dall'85' Simy prende il suo posto, per il tentativo di Colantuono di provare a pareggiarla (poi riuscito nel finale con Maggiore).

Quale finale di stagione?

Il nuovo tecnico dei granata, Stefano Colantuono, sembra vedere bene il laterale prestato dalla Fiorentina, avendolo schierato in entrambe delle ultime due gare di campionato. Anche nella gara di ieri sera, Pierozzi è risultato uno dei più “positivi”, nonostante il risultato del tutto insoddisfacente. E' probabile dunque aspettarsi un suo utilizzo ancora dal primo minuto anche nelle prossime sfide, decisive per la difficile salvezza dei campani.