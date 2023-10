Bressan: "Italiano è migliorato nella gestione delle partite. Sottil? Gli manca la mentalità"

L'ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La maturità di questa squadra è sotto gli occhi di tutti, con questa voglia di dominare le partite possono arrivare belle soddisfazioni. Italiano è migliorato nella gestione delle partite, vedi la difesa a cinque schierata nel finale a Udine. Arthur e Bonaventura poi danno degli equilibri incredibili".

E poi: “Ovviamente ci sono ancora tante cose su cui migliorare. Le punte e gli esterni devono segnare di più, in relazione bisogna essere più cinici sotto porta. Mi ha sorpreso positivamente Ranieri mentre mi aspettavo di più da Sottil, che a me è sempre piaciuto. Sul piano tecnico avrebbe tutto per diventare un grande giocatore, ma mentalmente gli manca qualcosa”.