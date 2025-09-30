Il giornalista di Sky Stefano Borghi sul proprio canale YouTube si è soffermato a 360 gradi sul Crystal Palace, ritenuta la principale insidia in Conference League per la Fiorentina, che nelle precedenti tre edizioni ha ottenuto due finali ed una semifinale nel torneo.

“Sconfitta del Liverpool? Meglio dire vittoria del Crystal Palace. È il secondo sgambetto stagionale delle Eagles ai campioni d’Inghilterra dopo la vittoria del Community Shield, il Palace è una squadra che mi piace molto, una squadra vera. Ha un bravissimo allenatore come Glasner e ce n’eravamo già accorti quando il suo Eintracht vinse l’Europa League. Ha fatto un lavoro straordinario al Crystal Palace, portando alla squadra londinese il primo trofeo della storia, poi è arrivato anche il secondo, dopo un’estate difficile”.

‘Ossatura efficace, nonostante i problemi estivi'

“Il Crystal Palace non è stato rinforzato quanto ci si aspettava, la squadra si era qualificata per giocare l’Europa League ma è stata retrocessa in Conference League per le questioni legate all’ex azionista di maggioranza e il conflitto di interessi col Lione. È partito Eze, il giocatore più determinante della squadra, il mercato è avvenuto solo alla fine. Evidentemente però l’ossatura del Palace è efficace, ed è stata mantenuta”.

‘Squadra ben allenata e che fa un calcio piacevole’

“Guehi in difesa è stato trattenuto nonostante la corte del Liverpool ed è il giocatore principale del reparto, Wharton in mediana, elemento di cui non parla nessuno, è un giocatore di energia e qualità come se ne vedono poche volte. Glasner ha trasformato Sarr e ora il senegalese è devastante, Mateta fa la fortuna del calcio diretto del tecnico austriaco. È arrivato Pino, che può dare scintille. Una squadra ben allenata, che fa un calcio piacevole e sta facendo risultati straordinari”.