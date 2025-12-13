Qualche big a rischio cessione invernale? Non è il caso di Kean ma qualche 'decisione drastica' e inattesa potrebbe arrivare

Come si prendono, e cosa prevedono, le ‘decisioni drastiche’ a cui ha accennato Goretti dopo il Sassuolo? Lo vedremo, forse, a gennaio anche se in un club abbonato all'immobilismo e al congelamento di ruoli e uomini, tutto fa pensare che ben poco cambi. In termini di mercato però, ciò potrebbe coincidere con uscite eccellenti: difficile pensare che qualche big possa lasciare ma non è da escludere a priori. Di sicuro non toccherà a Kean, scrive il Corriere dello Sport.

Lo sfaldamento del gruppo però è parso evidente a più riprese e, se mai accadesse qualcosa, potrebbe riguardare proprio l'eliminazione di alcuni conflitti, eradicando alla base il problema. Difficile immaginare da fuori, molto però delle dinamiche potrà essere chiaro a posteriori in base alle scelte sul mercato.