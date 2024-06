Che cosa hanno in comune Luca Toni e Fabrizio Miccoli? Entrambi sono ex attacanti ed entrambi hanno un passato alla Fiorentina.

E ora c'è una polemica social che li riguarda. Tutto parte da una considerazione fatta da Toni che ha detto di reputarsi “sinceramente migliore” rispetto a Miccoli.

Una frase questa che ha scatenato la risposta stizzita sui social di Federico Miccoli, fratello dell'altro ex viola: “In cuor tuo hai capito che hai detto una cazzata (testuale ndr). Già paragonarti a mio fratello è un sacrilegio, dire addirittura che sei migliore poi.. ma in quale vita? In quale sport? Forse a basket, perché sei alto”.

E inoltre: “Tu sei l'anticalcio, Fabrizio è paragonabile a due tre in Europa”.