La Nazione: Fazzini jolly 'prenditutto'
La Nazione in edicola stamani si concentra sulle possibili sorprese della stagione viola e sulla partita contro il Napoli che si fa sempre più vicina.
Prima pagina
In prima pagina il QS de La Nazione dedica spazio alla Fiorentina in taglio basso: “Fazzini-Lamptey, attenti a quei due. E Pioli li studia”.
Pagine 10-11
Nelle pagine interne La Nazione approfondisce il tema brevemente trattato in copertina scrivendo: “Fazzini jolly prenditutto e Pioli lo vede titolare. Lamptey, l'ombra di Dodo”. Nella pagina seguente il quotidiano approfondisce la condizione della rosa in vista della partita contro il Napoli: “Prima seduta al ViolaPark. Dubbio Gud e alternative. Comincia la sfida al Napoli”.
