Calamai: "Italiano sta per chiudere il suo ciclo in viola. Mercato invernale fallimentare, serve l'intervento di Commisso"

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un articolo scritto per Tuttomercatoweb, parla di “caso Fiorentina”.

“Un mercato invernale fallimentare”

E poi scrive: “La squadra di Italiano è passata in poco più di un mese dall’essere un fenomeno da studiare a ritrovarsi sotto processo. Un crollo non semplice da spiegare? Le colpe? Di tanti. Una società che ha condotto un mercato invernale fallimentare, un allenatore in confusione, una squadra che ha perso identità”.

“Serve l'intervento di Commisso ma Italiano…”

Infine aggiunge: “La Fiorentina può ancora riprendere la rotta giusta ma intanto serve l’intervento del presidente Commisso. Tocca al proprietario intervenire per correggere gli errori e dimostrare che questa proprietà ha voglia di crescere. In tutte le sue anime. E intanto c’è un Italiano che difficilmente resterà in viola anche la prossima stagione”.