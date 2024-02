Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, punta il dito sul tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, incolpandolo direttamente per il calo avuto dalla squadra in questo periodo.

“La Fiorentina sta facendo fatica nel nuovo anno - scrive Criscitiello sul sito dell'emittente televisiva - Italiano sta facendo svanire la magia del girone di andata dove a Firenze hanno sognato davvero di entrare tra le prime 4. Il tempo c’è e nulla è perduto però le notti come quella di Lecce ti fanno capire che senza testa non arrivi lontano. La squadra si è smarrita ma se perdi in quella maniera a Lecce non è un problema di organico o fisico. Il problema è solo di testa”.

E poi: “Italiano deve chiudere bene la stagione per Firenze ma anche per il suo futuro. E’ un bravo allenatore, capace, con idee e ha il futuro assicurato ma questi alti e bassi che ha durante il campionato spaventano le grandi società che lo stanno seguendo con massima attenzione. In primis Napoli e Roma che sognano Conte ma guardano alla realtà con Thiago Motta e Vincenzo Italiano”.

Infine: “La Fiorentina ha un grande futuro grazie agli investimenti fatti dalla società però sul campo bisogna iniziare a dare continuità ai risultati. Altrimenti anche questa stagione rischia di finire nel pieno anonimato”.