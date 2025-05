Dopo i violenti scontri della notte prima di Betis-Fiorentina, ce ne sono stati altri al termine della stessa. In campo non ci sono stati problemi, gli animi non si sono scaldati particolarmente e tutto è filato liscio. Fuori dal Benito Villamarìn, invece, il caos.

Una Siviglia “animata” di notte

Siviglia era già stata scossa mercoledì sera con i tafferugli fra tifosi spagnoli e italiani, ma ieri sera è andata in scena un'altra puntata. Questa volta, però, i tifosi della Fiorentina non c'entrano. Gli andalusi hanno fatto tutto da loro.

Botte da orbi

Come si può vedere da queste immagini riportate da un passante, i tifosi del Betis se la sono presa fra di loro. “Seggiolate nel groppone”, calci, pugni e motorini che vengono distrutti. Scene che sinceramente non vorremmo mai vedere, specie dopo una partita bellissima come quella fra la squadra di Pellegrini e la Fiorentina.