Caressa: "La Fiorentina rischia di entrare in confusione. La scelta di Vanoli per me è della proprietà, ma con la squadra rivoluzionata..."

Sul proprio canale You Tube, il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato della situazione in casa Fiorentina, con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli.

Sul mercato

“Io ero un po’ cauto quando tutti parlavano di grande mercato della Fiorentina. Grosso ha fatto una buona stagione con certi giocatori a Sassuolo, ma le caratteristiche degli acquisti di Paratici erano diverse. Credo sia stato un mercato societario, con Paratici che ha un buon rapporto con Grosso, ma che ha sfruttato occasioni sul mercato che non collimavano con le necessità tattiche dell’allenatore. Molte altre squadre, invece, sono costruite sull’allenatore”.

Sul ritorno di Vanoli

“La scelta di Vanoli è retrospettiva: hai rivoluzionato la squadra e cambiato allenatore, ma se poi riprendi quello di prima, con una scelta che mi sembra molto societaria e con una squadra completamente diversa, diventa difficile e si rischia di creare confusione. La peggior partenza di sempre potrebbe generare ansia, soprattutto dopo quello che è successo lo scorso anno. Temo che possa crearsi confusione e che qualche singolo possa trovarsi in difficoltà. È una partenza molto confusa, che arriva peraltro dopo una situazione già molto difficile come quella dello scorso anno”.