Caressa: "Vince la Fiorentina e chiude il discorso salvezza"
Sono in molti ad essere convinti del fatto che la Fiorentina possa chiudere definitivamente il discorso salvezza in questa stagione maledetta, direttamente domani contro il Genoa.
Serve un punto
Ai viola serve almeno un pareggio per poter festeggiare (si fa per dire) questo traguardo. Tra gli ottimisti in questo senso troviamo il telecronista e condirettore di Sky Sport, Fabio Caressa.
“Vince la Fiorentina”
"Per me vince la Fiorentina, così chiude il discorso salvezza", questo il pronostico espresso da Caressa su Radio Deejay. L'auspicio è che per davvero si possa archiviare questa annata al più presto.
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