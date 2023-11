Priorità è quella di dare sostegno a chi sta soffrendo: La Curva Fiesole salta anche la trasferta di Conference

Dopo aver lasciato i seggiolini vuoti durante Fiorentina-Juventus di domenica scorsa, la Curva Fiesole ha deciso che non sarà presente giovedì a Leskovac nella prossima trasferta dei viola in Conference League.

Questo a causa della pessima situazione in cui versano ancora alcune zone della piana dopo l’alluvione che si è verificato giovedì scorso. La priorità per i sostenitori gigliati in questo momento, è quella di dare sostegno a chi sta soffrendo.