Pioli forte del super triennale. Il buon rapporto con la squadra e la dirigenza, ma De Rossi...

La partita di oggi della Fiorentina contro l'Inter non determinerà il futuro di Stefano Pioli. Il concetto viene ribadito anche da La Gazzetta dello Sport e questo nonostante la presenza sulla scena di alcuni rumors parlano (contatto avvenuto con Daniele De Rossi).

Il super contratto

Pioli, forte del super triennale, gode anche di buon rapporto con la squadra e con la dirigenza di stanza al Viola Park, si legge ancora sulla ‘rosea’.

Il tecnico tira dritto

Intanto Rocco Commisso in Italia non si vede da sette mesi e non si sa neanche quando ci rimetterà piede. Il tecnico tira dritto per la proprio strada e giusto ieri ha constatato solo l'indisponibilità di Sabiri.