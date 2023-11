Il Genk da sempre è fucina di pedine interessanti grazie ad un vivaio formidabile, e stavolta è il turno di Bilal El Khannouss, finito anche in orbita viola. Resta da vedere però se ci sarà molto movimento in uscita durante il mercato invernale per i fiamminghi, che oggi sfideranno la Fiorentina in Conference League.

C'è molto interesse per il 2004 marocchino, anche se probabilmente per un trasferimento del calciatore si dovrà attendere la prossima estate, e del suo futuro ha parlato nel dettaglio il direttore tecnico del Genk Dimitri de Condé.

“Deve continuare a esprimersi e dimostrare di essere pronto per la prossima sfida", ha detto il dirigente belga a Het Laatste Nieuws. “Per il nostro club il suo trasferimento può avvenire solo al giusto prezzo. Se Bilal ci aiuterà a brillare in questa stagione, favorirà la sua cessione. In caso contrario, la situazione diventerà più complessa per tutte le parti in causa”.

Infine: “I club interessati dovranno mettere a disposizione una cifra importante e questo è meglio anche per lui. Se ti prendono come opportunità di mercato, verrai preso molto meno sul serio e non glielo auguro”.