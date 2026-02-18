Una mossa della Fiorentina per lo stadio: Il nodo più intricato da risolvere e un incontro nei prossimi giorni

Su tutti i paletti imposti dalla Uefa per ospitare gli Europei del 2032 (sono oltre 130), il nodo più intricato è quello della copertura finanziaria.

Non c'è via di uscita per Firenze: entro luglio la riqualificazione deve essere finanziata interamente. Ed è qui che entrano in gioco la Fiorentina con il neo presidente Giuseppe Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari.

Interesse comune

Su questo punto si legge su La Nazione che sia Palazzo Vecchio che la Fiorentina hanno interesse a chiudere l'accordo che sancisca l'ingresso del club nel secondo lotto dei lavori attraverso la formula del project financing. II dialogo tra le parti è costante ma di fatto un'intesa definitiva ancora non c'è.

Una mossa da parte della Fiorentina

Palazzo Vecchio adesso, dopo varie interlocuzioni, starebbe aspettando adesso una mossa da parte della Fiorentina che ancora non avrebbe presentato alcun documento. Un incontro tra le parti è fissato nei prossimi giorni. Difficile che possa arrivare già la fumata bianca, ma il tempo per le prime risposte sì.