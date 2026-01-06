Cataldi: "Una splendida accoglienza a Firenze, sapere di aver lasciato qualcosa è una gioia. E l'1 dicembre del 2024..."

L'ex centrocampista della Fiorentina, ritornato alla Lazio, Danilo Cataldi, sarà uno dei protagonisti della partita che andrà in scena domani sera per la diciannovesima giornata della Serie A.

Sulla partita dell'Olimpico ha detto: “Sarà difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni”.

‘Ottimo campionato alla Fiorentina’

Sull'annata trascorsa in viola: “A Firenze sono stato bene, ho ricevuto una splendida accoglienza. Abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando sesti, è normale poi che l'esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi, creando situazioni a volte piacevoli e a volte no. Fortunatamente, dopo è andata bene ma il momento dell'accaduto (malore di Bove, ndr) quel 1º dicembre fu davvero intenso”.

‘A Firenze ho subito messo in chiaro la mia fede calcistica'

Cataldi è stato sempre ben voluto dai tifosi viola: “Sono contento di questo, all'arrivo misi da subito in chiaro la mia fede calcistica e credo che questo da parte loro sia stato apprezzato. In campo ho dato sempre tutto, come promesso dall'inizio: sapere di aver lasciato qualcosa, è sicuramente un piacere”.