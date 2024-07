Infantino ci (ri)prova: l'argentino non è intenzionato a lasciare la Fiorentina. Il ritiro per convincere Palladino

Per il centrocampista della Fiorentina Gino Infantino, la prima stagione in Serie A è stata tutt'altro che semplice. L'argentino non ha trovato spazio, soprattutto nella seconda parte di stagione dove è comunque rimasto in viola. E l'intenzione attuale, nonostante mesi complicati, non cambia.

Infantino non vuole lasciare Firenze

Le intenzioni di Infantino, rimarcate da quanto riportato da Sportitalia, non vedono tra le possibilità l'addio alla Fiorentina. Il classe 2003 lavora in ritiro per convincere Palladino e per raccogliere i suoi frutti con la maglia viola. Sa che il club crede molto in lui e la sua volontà è rimanere a Firenze.