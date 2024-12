Cataldi decisivo, dopo Lecce un altro grande gol. E' uno dei migliori 'tiratori' del campionato

Un cecchino, Danilo Cataldi. Il mediano della Fiorentina, lasciato andare dalla Lazio quest'estate (non si sa bene per quale apparante motivo, ndr) ha preso in mano la squadra, soprattutto in questi giorni complicati dopo il malore tremendo accusato da Bove.

Cataldi è uno dei migliori ‘tiratori’ della Serie A

Oggi Cataldi l'ha pure decisa, siglando una rete che è valsa tre punti e uno storico filotto di otto vittorie consecutive in Serie A. Il centrocampista romano, che ha trafitto Sgherri con un centro da fuori area, si conferma uno dei migliori ‘tiratori’ del campionato italiano.

Il dato che certifica la sua bontà

"Tra i giocatori con almeno cinque gol dal 2016 in avanti in Serie A, Danilo Cataldi è quello che ha la maggior percentuale di reti da fuori area: 82% (9/11)", scrive Opta su X. Un dato che deve far riflettere anche sull'importanza dell'ex biancoceleste nella rosa di Palladino. Un calciatore accolto con scrupolosità ad agosto ma che adesso è il vero punto di riferimento del centrocampo gigliato.