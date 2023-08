Cinquini: "Arthur non basta per sostituire Amrabat e Castrovilli. Se Juventus e Liverpool l'hanno lasciato andare ci sarà un motivo"

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, l'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha commentato il mercato viola a partire dalla cessione di Gaetano Castrovilli: “Avrebbe ancora potuto dare tanto. Da tempo si parlava del suo rinnovo e credevo non ci sarebbero stati problemi. Evidentemente ci sono state delle difficoltà ma i viola si sono privati di un buon giocatore. Castrovilli dopo l'infortunio era tornato a essere un buon giocatore. Scelta coraggiosa da parte della dirigenza, adesso però quei soldi vanno spesi. mi aspetto colpi importanti. Anche perché in questo momento la squadra non è quella scorso anno: manca un portiere, un attaccante, il centrocampo fa rafforzato e gli esterni, tolto Gonzalez, sono oggettivamente poco proficui. La Fiorentina ha bisogno di spendere”.

Cinquini ha poi proseguito analizzando le scelte di mercato fatte e quelle possibili: "Arthur è tecnico, ma non è uno che recupera palloni. A due non può giocare, deve essere il centrale dei tre di centrocampo. Certamente non basta lui per sostituire Amrabat e Castrovilli. Alla Juventus e e al Liverpool non sono stupidi, se l'hanno lasciato andare tanto facilmente dei motivi ci sono. Per l'attacco mi aspetto un giovane importante, di prospettiva. Scamacca sarebbe un nome interessante. Abbiamo venduto abbastanza, ora è il momento di comprare e sono sicuro che la società tirerà fuori dal cilindro qualche acquisto top.

Infine l'ex dirigente ha ricordato l'acquisto di cui va più orgoglioso durante la sua permanenza in viola: “Stefan Schwarz è il colpo di cui vado più fiero. Pagato il giusto, preso da un club importantissimo, l'Arsenal, e alla Fiorentina ha dato tantissimo. Era umile e concreto: ha incarnato il vero spirito fiorentino.”