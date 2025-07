De Bruyne si presenta: "Ho accettato Napoli per dimostrare di poter giocare ancora ad alto livello"

Questo pomeriggio il nuovo centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne si è presentato ufficialmente ai suoi tifosi. Questo un estratto delle sue parole in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

"I primi tre motivi per cui ho scelto Napoli? Dal punto di vista della competitività è il posto migliore per me, ho la possibilità di dimostrare le mie qualità. Il Napoli è campione d'Italia, ha mostrato tutte le sue qualità. Cambia molto rispetto all'Inghilterra, ma anche questo mi rende molto entusiasta. Ho voglia e qualità per essere competitivo a questo livello. Cambia il clima rispetto all'Inghilterra e volevo dimostrare di poter giocare al più alto livello. Quando Manna è venuto a mostrarmi il progetto sono rimasto entusiasta, credo che Napoli sia stata la miglior scelta per me”.

“Ci sono tante squadre di qualità in Serie A”

Ha parlato anche delle sue aspettative: ”Ci sono tante squadre con tanta qualità in questo campionato, ma il nostro obiettivo è fare bene su tutti i fronti. Speriamo di piazzarci il più alto possibile in campionato e fare un bel percorso. Devo vedere come adattarmi alla squadra, a Napoli cambia parecchio rispetto a quello a cui ero abituato al Manchester City. E' una nuova esperienza per me, ad alto livello, e ne sono entusiasta. Sono appena arrivato e ho il tempo per adattarmi, sono molto sereno”.

“Conte è un grande allenatori, mi farò trovare pronto”

Ha parlato anche del rapporto con Antonio Conte: ”Non ho parlato ancora molto con l'allenatore, abbiamo fatto un paio di sedute in campo in cui ci siamo parlati, ma in campo. Lo conosco perché ha allenato Chelsea e Tottenham in Premier, anche se allora giocava a cinque ed è diverso rispetto al nostro modulo attuale. So che è molto tattico. Il fatto che un allenatore di questo calibro, uno tra i migliori degli ultimi dieci anni, è un gran bel segno. Credo di poter imparare tanto con lui, ma finora abbiamo fatto solo due sedute. Ora mi sto guardando intorno, vedo cosa fa la squadra. Credo che a inizio campionato sarò pronto, sfrutto questo tempo per vedere come funziona la squadra, come lavorano allenatore e staff, in 5-6 settimane sarò pronto”.

“Avere un allenatore del genere aiuta molto noi giocatori”

Ha anche aggiunto: ”Aiuta sicuramente la presenza di un allenatore così. E' bello poter lavorare con lui. Ho lavorato con Guardiola 9 anni, ma poi ho lavorato anche con altri ottimi allenatori prima. Ogni allenatore ha il proprio stile. Tutti gli allenatori più bravi siano fenomenali dal punto di vista tattico, sono un po' pazzi, un po' come noi giocatori. Non credo che la squadra venga costruita attorno a me. Io posso dare il mio contributo con la mia esperienza, ma sostanzialmente sono qui per aiutare la squadra a crescere. Darò il 100%, ci saranno tante partite e servirà il contributo di tutti”.

“Non vedo l'ora di giocare in Champions con il Napoli”

Ha sottolineato anche l'importanza di giocare la Champions: "E' importante perché la Champions è tra le competizioni più belle al mondo. Si sapeva che il Napoli si sarebbe qualificato perché stava lottando per il campionato. Ho disputato la Champions League per dieci anni, non vedo l'ora di giocarci col Napoli. Speriamo di fare un bel percorso".

“Ecco quale sarà la mia posizione in campo”

Ha anche parlato del suo ruolo: “Non credo che il ruolo sia così importante perché le posizioni in campo si studiano prima della partita stessa, tutto dipende dall'interpretazione dello spazio, anche la postura tattica sia nostra che degli avversari. 4-3-3, 3-4-3 sono moduli, ma dipende dalla fase di possesso o non possesso. Il calcio è molto dinamico, cambia. Non saprei quale sarebbe la posizione migliore".