Dopo lo 0-4 di Udine, il Milan torna a perdere punti cedendo in casa all'Atalanta per 1-0 nel posticipo serale di Pasqua: match deciso da un bel gol in tuffo di testa di Ederson a metà della ripresa. In campo per il Milan perfino Riccardo Sottil, entrato per fare il terzino di spinta in pratica ma senza frutti. I nerazzurri rinsaldano così il terzo posto mentre i rossoneri restano dietro alla Fiorentina, che così può allungare sul nono posto.

La nuova classifica:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59, Roma 57, Lazio 56, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.