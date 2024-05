Juric, Italiano e un intreccio di panchine che è tutto da fare. La situazione

Ivan Juric, così come Vincenzo Italiano, non ha ancora fatto le sue scelte in base alla prossima stagione, se non sarà più l'allenatore del Torino. Potrebbe anche arrivare una coppa europea, la Conference League è ancora possibile, se Fiorentina e Atalanta dovessero vincere le loro rispettive finali. In questo caso, sarebbero nove le squadre italiane nelle coppe, con i granata che però se la dovrebbero giocare col Napoli per il nono posto.

Intreccio in panchina fra Fiorentina e Torino

Radio Sportiva riferisce che Juric al momento è segnalato come terza scelta della Fiorentina, che sta puntando uno tra Alberto Aquilani e Raffaele Palladino, considerando molto probabile l'addio di Italiano, che piace allo stesso Torino insieme a Maurizio Sarri.