Rapid Vienna-Fiorentina, ecco dove verrà trasmesso il playoff di Conference League

Giovedì alle ore 19 la Fiorentina scenderà in campo all'Allianz Stadion di Vienna, per l'andata dei playoff di Conference League contro il Rapid. Importante ricordare che i tifosi viola non potranno andare in trasferta per seguire la squadra dal vivo, ragion per cui diventa ancora più importante specificare quella che sarà la copertura televisiva della partita.

In tal senso, le notizie sono più che positive. Rapid Vienna-Fiorentina, infatti, dovrebbe essere trasmessa, oltre che da Sky Sport, anche in chiaro, su TV8. Al momento non ci sono garanzie per quanto riguarda DAZN, che invece manderà sicuramente in onda le partite di Conference dai gironi in poi come l'anno scorso.