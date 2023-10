Brovarone: "Divertimento garantito nella sfida contro il Napoli. È giusto che gli azzurri rispettino questa Fiorentina. Italiano..."

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio CRC per parlare della prossima sfida della Fiorentina in campionato, contro il Napoli: “Non mancherà in nessun modo il divertimento, che sarà garantito. Ma è giusto che il Napoli rispetti la Fiorentina, soprattutto perché la squadra di Garcia ha dei problemi difensivi evidenti. Risente parecchio dell'assenza di un centrale, che manca dal mercato”.

Su Italiano: “Molto più giovane rispetto al tecnico del Napoli, d'altro canto ha molta meno esperienza internazionale. Pur da tifoso viola, lo vedrei bene sulla panchina partenopea. Ho paura di questo Napoli? Sì, ma abbiamo Nico Gonzalez”.