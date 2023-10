I convocati della Fiorentina: c'è Ikoné, confermata in blocco la lista del match contro il Cagliari. Biraghi resiste e...

Sono stati da poco diramati i convocati della Fiorentina scelti da mister Vincenzo Italiano per la gara di Conference League contro il Ferencvaros.

Stavolta ci sono proprio tutti, esattamente come contro il Cagliari. C'è Jonathan Ikoné, che finalmente trova continuità almeno per quanto riguarda le convocazioni. Biraghi stringe i denti nonostante i problemi dopo il match a Frosinone: ancora da valutare a pieno le sue condizioni, per capire se può già giocare da titolare.

Di seguito, la lista: